Tutores de cães se manifestam em aeroporto por mudanças no transporte de animais em voos

A- A+

Um grupo de tutores e defensores dos animais realizaram uma manifestação pacífica no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã deste sábado (27). O protesto foi marcado por pedidos de justiça pela morte do cachorro Joca.



Ao todo, cerca de 100 pessoas e dezenas de cachorros da raça Golden Retriever, estiveram presentes no saguão do aeroporto. No ato, o protesto reivindicava rigor na investigação do caso Joca e melhorias de condições no sistema de transportes de animais em voos no Brasil.

Além de Curitiba, as manifestações foram feitas em outras sete cidades do país, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Natal.

De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a companhia responsável pela morte do animal, a Gol Linhas Aérea S.A, deve prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

"É um movimento, uma manifestação, para que tenha uma resolução da Anac ou um decreto para que não deixe na mão das companhias decidirem como os animais serão transportados. Transportar animal em um compartimento é insalubre", disse o protetor Thiago Taffarel, que participou da manifestação.

Conforme Thiago Taffarel, que atua na causa animal, os animais deveriam ser transportados próximos de seus tutores nas viagens.

"Mas não basta só alterar a lei, os funcionários e as companhias tem que estar preparados para essa mudança também".

Gol suspendeu transporte

Após a morte do cachorro Joca,, a Gol suspendeu por 30 dias a venda do serviço e o transporte de cães e gatos nos porões de suas aeronaves. Segundo comunicado da empresa, a medida afeta quem leva os animais de estimação na cabine.

Veja também

Alasca Alpinista morre após cair mais de 300 metros em montanha no Alasca