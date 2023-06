TV Brasil nos Arraiais: emissora transmite festejos de São João

A- A+

A TV Brasil entra no ritmo das festas juninas e, a partir deste sábado (17), transmite ao vivo os eventos que marcam as celebrações de São João nas cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Salvador e Amargosa, na Bahia. Esse projeto da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) conta com a parceria da TV Pernambuco e da TVE Bahia, entre os dias 17 de junho e 2 de julho.

A faixa temática TV Brasil nos Arraiais acompanha as performances de artistas renomados, além de trios de forrós, grupos de danças regionais e quadrilhas. Neste sábado, às 22h, o público confere na emissora pública os festejos de São João de Caruaru, diretamente do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, com o sinal produzido pela TV Pernambuco.

Em quatro horas de transmissão, a ancoragem será dividida pelas repórteres Moema França e Nice Lima. Elas estarão no próprio Pátio, apresentando os shows e trazendo informações sobre a festa nos intervalos das apresentações.

Caruaru se transforma na “Capital do Forró” durante o mês de junho. Organizado desde 1984, o evento de São João na cidade conta com centenas de artistas que se apresentam a cada edição em diversos polos descentralizados: o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o Polo Cultural da Estação Ferroviária, o Alto do Moura e o polo itinerante pela zona rural do município.

Já na Bahia, haverá cobertura dos festejos realizados em Salvador (do Parque de Exposições e do Largo do Pelourinho) e Amargosa, com uma das celebrações juninas mais tradicionais do estado. As transmissões da TV Brasil em conjunto com a TVE Bahia estão previstas para os dias 22, 23, 24 e 25 de junho, e na semana seguinte, nos dias 30 de junho e 1º e 2 de julho, e contará com ancoragem nos locais dos eventos.

Com o objetivo de valorizar as tradições da região, a programação de São João em Salvador traz uma grande variedade de atividades artísticas e culturais.A expectativa é que cerca de 400 mil pessoas prestigiem as festividades. Neste ano, os festejos juninos soteropolitanos se somam à comemoração da Independência do Brasil na Bahia, que completa 200 anos.

Em Amargosa, a festa promove durante o dia aulas de forró, trio nordestino, vila junina com comidas típicas, repentistas e a apresentação de quadrilhas. À noite, no palco principal se apresentam artistas locais e outros de projeção nacional. Em 2023, Amargosa vai celebrar a sanfona como elo entre a cultura do Brasil e a de diversos povos dos mais variados continentes do mundo.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

TV Brasil nos Arraiais - Caruaru - sábado, dia 17/06, às 22h, na TV Brasil

TV Brasil nos Arraiais - Salvador e Amargosa - dias 22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 30/06, 01/07 e 2/07, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

Veja também

Clima Norte da Europa também sofre os estragos da seca