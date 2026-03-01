Dom, 01 de Março

oriente médio

TV estatal do Irã informa ter sido alvo de bombardeios

"A equipe técnica está avaliando os danos", informou a emissora de rádio e televisão

TV estatal do Irã informa ter sido alvo de bombardeiosTV estatal do Irã informa ter sido alvo de bombardeios - Foto: Atta Kenare/AFP

A televisão estatal iraniana informou, na noite deste domingo (1º), ter sido alvo de bombardeios, após uma série de explosões que sacudiram a capital, Teerã.

"A equipe técnica está avaliando os danos", informou a emissora de rádio e televisão, cuja sede na capital iraniana já tinha sido atacada durante a guerra de 12 dias com Israel, em junho passado.

