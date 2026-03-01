oriente médio
TV estatal do Irã informa ter sido alvo de bombardeios
"A equipe técnica está avaliando os danos", informou a emissora de rádio e televisão
A televisão estatal iraniana informou, na noite deste domingo (1º), ter sido alvo de bombardeios, após uma série de explosões que sacudiram a capital, Teerã.
Leia também
• Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad morre em bombardeio a Teerã
• Trump diz à revista que concordou em conversar com nova liderança do Irã
• Irã eleva para 153 número de estudantes mortas em ataque a escola
"A equipe técnica está avaliando os danos", informou a emissora de rádio e televisão, cuja sede na capital iraniana já tinha sido atacada durante a guerra de 12 dias com Israel, em junho passado.