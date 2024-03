A- A+

INTERNACIONAL TV norte-coreana censura calça de apresentador da BBC para esconder símbolo do imperalismo americano Apresentador-jardineiro Titchmarsh teve seus jeans borrados, já que a peça de roupa é proibida no país

O comportamento calmo e o talento do apresentador Alan Titchmarsh aparentemente encantaram um dos regimes mais autoritários do mundo, mas há algo nele que os censores da Coreia do Norte não deixam passar: seus jeans. O apresentador de programa de jardinagem e autor de romances picantes tem sido uma atração na televisão estatal do país desde 2022, mas apareceu no episódio desta segunda com um efeito borrado da cintura para baixo, que esconde suas calças, segundo o jornal britânico The Guardian.

Ao usar jeans para decorar os jardins do Reino Unido em sua série de TV da BBC Garden Secrets, Titchmarsh, de 74 anos, acabou caindo em uma proibição norte-coreana sobre roupas imposta pelo regime desde o início dos anos 1990, já que esse tipo de calça é visto como um símbolo do imperialismo dos EUA.

Em um episódio exibido nesta segunda, Titchmarsh pode ser visto ajoelhado no solo ao lado de vasos de plantas e tesouras de poda. Seus jeans, no entanto, estão borrados, mas não o suficiente para esconder o fato de que ele está usando jeans.

Cada episódio da série dura uma hora, mas os censores da Coreia do Norte editam a duração para 15 minutos e mascaram os comentários de Titchmarsh com narradores norte-coreanos, além de adicionarem uma trilha sonora de música instrumental, de acordo com o site NK News. É, no entanto, possível distinguir o suave sotaque do apresentador de fundo.

A surpreendente fama de Titchmarsh na Coreia do Norte foi notada em 2022, mas a cobertura da mídia não havia reparado na problemática com seu jeans. "Nunca imaginei que meus programas chegariam à Coreia do Norte, mas espero que a natureza calma da jardinagem britânica seja bem recebida lá", disse ele na época.

A censura do guarda-roupa de Titchmarsh faz parte de uma campanha para proteger os norte-coreanos da influência "maligna" da cultura ocidental, que começou sob o antigo líder, Kim Jong-il.

Enquanto seu filho, o líder Kim Jong-un, permitiu que sua comitiva usasse vans Ford Transit e é fã do basquete da NBA, ele fez um alerta contra permitir que a "cultura burguesa" e o "comportamento antissocialista" prejudiquem o projeto socialista da Coreia do Norte.

Em 2022, a Radio Free Ásia, financiada pelo governo dos EUA, disse que o regime reprimia a moda e os penteados "capitalistas", barrando jeans skinny e camisetas estampadas com palavras estrangeiras, assim como cabelos tingidos ou longos.

A repressão, disse uma fonte não identificada na Coreia do Norte à emissora, "tem como alvo principalmente mulheres na faixa dos 20 e 30 anos. Se alguém for pego se vestindo contra as normas, é obrigado a esperar na beira da estrada até que as patrulhas terminem sua inspeção naquela área.

A proibição do jeans não se estende aos turistas ocidentais, que podem se vestir como quiserem quando visitam o país.

Não está claro como, ou se, o regime adquiriu os direitos de Garden Secrets. A Coreia do Norte transmite regularmente material "politicamente neutro" de países estrangeiros, incluindo programas de esporte, ciência e tecnologia, de acordo com a NK News, que acrescentou que é provável que a série de jardinagem tenha sido pirateada para contornar as sanções internacionais impostas em resposta ao desenvolvimento de armas nucleares do local.

