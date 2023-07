A- A+

Redes Sociais Twitter/X anuncia programa de monetização de anúncios na rede Modalidade está disponível para todos os países. No entanto, pagamentos são feitos por meio de um processador que ainda não existe no Brasil, o Strike

O Twitter/X anunciou em seu perfil oficial na rede que, a partir desta sexta, criadores de conteúdo podem monetizar anúncios em todo o mundo, desde que atendam a alguns requisitos.

Todos os pagamentos serão feitos pela plataforma Stripe, que ainda não funciona no Brasil. Os usuários podem se inscrever acessando “monetização”, nova categoria dentro da parte de configurações, que é encontrada no menu lateral no iOS ou Android e no menu flutuante na web.

Veja o que é preciso para monetizar anúncios:

Ter pelo menos 500 seguidores;

Ter pelo menos 15 milhões de impressões em suas postagens, cumulativas nos últimos 3 meses;

Estar inscrito no Twitter Blue;

Depois de clicar em “participar e configurar pagamentos”, você será redirecionado ao Stripe para configurar uma conta, da qual poderá retirar os recursos e transferir para uma conta externa. Os pagamentos serão reguladores, desde que a receita gerada ultrapasse US$ 50.

Para sair do programa de compartilhamento de receita de anúncios, você deve entrar em contato com o Suporte X Paid e informar que deseja sair da modalidade.

