Doação de Sangue Recife: Uber dá voucher de até R$ 50 para quem quiser doar sangue durante o Carnaval; saiba mais Parceria com GSH na Boa Vista tem objetivo de reforçar estoques em período crítico

Em meio à folia e ao aumento da movimentação na cidade por causa do Carnaval, a Uber e o GSH Banco de Sangue Hemato firmaram parceria em uma iniciativa solidária de incentivo à doação.

Para motivar a ação, a Uber está oferecendo até R$ 50 em créditos para custear o deslocamento de quem quiser doar sangue durante os dias de festa.

De acordo com o GSH, o feriado prolongado, marcado por viagens e diversos eventos, impacta diretamente a presença de doadores, ao mesmo tempo que podem aumentar os números de acidentes, nos quais pessoas podem ter a necessidade de transfusão de sangue.

“Durante o Carnaval, a redução no número de doações é expressiva, ao mesmo tempo em que a demanda por sangue continua alta, especialmente em atendimentos de urgência e emergência. Iniciativas como essa são fundamentais para garantir a manutenção dos estoques e salvar vidas, principalmente em períodos críticos como esse”, ressalta Vinicius Garcia, gerente de Captação e Marketing do Grupo GSH.

Como participar?

Os interessados devem entrar em contato com o banco de sangue por meio do site do grupo informando que desejam participar da campanha. Após esse contato, a unidade fornece um código promocional, que deve ser inserido no aplicativo.

O valor do voucher pode ser utilizado para ida e/ou volta até o banco de sangue, desde que um dos trajetos tenham como origem ou destino a unidade do GSH, que fica localizado na Rua Dom Bôsco, 723, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.

A campanha segue até o dia 26 e busca reforçar os estoques em um dos períodos mais críticos do ano para os hemocentros.

De acordo com a instituição, a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos voluntários e remover uma das principais barreiras para a doação, que é o transporte.

Segundo o Grupo GSH, as ações de doação essenciais para garantir a manutenção dos estoques e assegurar atendimento a pacientes que dependem de transfusões.

