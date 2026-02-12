Qui, 12 de Fevereiro

Doação de Sangue

Recife: Uber dá voucher de até R$ 50 para quem quiser doar sangue durante o Carnaval; saiba mais

Parceria com GSH na Boa Vista tem objetivo de reforçar estoques em período crítico

Doadores que forem ao GSH Banco de Sangue Hemato, no centro do Recife, nos dias de Carnaval podem receber créditos para corridas no aplicativo da Uber.Doadores que forem ao GSH Banco de Sangue Hemato, no centro do Recife, nos dias de Carnaval podem receber créditos para corridas no aplicativo da Uber. - Foto: Freepik

Em meio à folia e ao aumento da movimentação na cidade por causa do Carnaval, a Uber e o GSH Banco de Sangue Hemato firmaram parceria em uma iniciativa solidária de incentivo à doação.

Para motivar a ação, a Uber está oferecendo até R$ 50 em créditos para custear o deslocamento de quem quiser doar sangue durante os dias de festa.

De acordo com o GSH, o feriado prolongado, marcado por viagens e diversos eventos, impacta diretamente a presença de doadores, ao mesmo tempo que podem aumentar os números de acidentes, nos quais pessoas podem ter a necessidade de transfusão de sangue.

“Durante o Carnaval, a redução no número de doações é expressiva, ao mesmo tempo em que a demanda por sangue continua alta, especialmente em atendimentos de urgência e emergência. Iniciativas como essa são fundamentais para garantir a manutenção dos estoques e salvar vidas, principalmente em períodos críticos como esse”, ressalta Vinicius Garcia, gerente de Captação e Marketing do Grupo GSH.

Como participar?
Os interessados devem entrar em contato com o banco de sangue por meio do site do grupo informando que desejam participar da campanha. Após esse contato, a unidade fornece um código promocional, que deve ser inserido no aplicativo.

O valor do voucher pode ser utilizado para ida e/ou volta até o banco de sangue, desde que um dos trajetos tenham como origem ou destino a unidade do GSH, que fica localizado na Rua Dom Bôsco, 723, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.

A campanha segue até o dia 26 e busca reforçar os estoques em um dos períodos mais críticos do ano para os hemocentros.

De acordo com a instituição, a iniciativa busca facilitar o deslocamento dos voluntários e remover uma das principais barreiras para a doação, que é o transporte.

Segundo o Grupo GSH, as ações de doação essenciais para garantir a manutenção dos estoques e assegurar atendimento a pacientes que dependem de transfusões.

 

