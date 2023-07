A- A+

Estados Unidos Uber faz acordo com ciclista 'atropelado' pouco antes de julgamento Esse teria sido o primeiro caso desse tipo a ir a julgamento na Califórnia e ameaçava expor detalhes sobre as práticas de treinamento da empresa

O Uber evitou um raro julgamento sobre as acusações de um ciclista de que teria sido "atingido" pelo veículo de um motorista, chegando a um acordo sobre o caso pouco antes das alegações iniciais em um tribunal de São Francisco.

O acordo segue a prática usual do Uber de resolver tais reclamações fora dos tribunais. O processo do ciclista provavelmente teria sido o primeiro caso desse tipo a ir a julgamento na Califórnia e ameaçava expor detalhes sobre as práticas de treinamento da empresa.

Os jurados no tribunal de São Francisco esperaram por mais de uma hora e meia antes de serem informados pelo juiz do tribunal estadual Jeffrey S. Ross que o julgamento, que deveria durar um mês, não prosseguiria. Os detalhes do acordo não foram anunciados.

Edgard Velarde, 64 anos, já havia se recusado a fazer um acordo extrajudicial pelos ferimentos que alega ter sofrido após ser atingido pela porta de um passageiro que saía de um veículo do Uber, dispensando uma oferta de US$ 1 milhão em troca de manter silêncio sobre o incidente.

Velarde estava pedindo "muitos milhões" em indenização e prometeu expor as mentiras que, segundo ele, a empresa de carona compartilhada lhe contou e detalhes da falta de treinamento que ela oferece a seus motoristas.

Além da resistência de Velarde à exigência do Uber de que ele permanecesse em silêncio sobre o acidente, Stephenson disse acreditar que a empresa lhe devia mais de US$ 1 milhão. Em depoimento antes do julgamento, Velarde disse que havia esgotado suas economias, perdido o emprego e a renda futura e a capacidade de sustentar sua família.

Robert Taits, advogado do Uber, não quis comentar o acordo. Nos autos do processo, a empresa argumentou que "o Uber não pertence a este caso". Velarde estava pedindo ao júri que responsabilizasse a empresa por lesões "completamente desvinculadas" do Uber ou de seu aplicativo, disse a empresa.

Um caso incomum

São Francisco se autodenomina uma das cidades americanas mais amigáveis para bicicletas. Para incentivar o uso de bicicletas, a cidade designou 750 quilômetros de ciclovias, muitas vezes pintadas de verde brilhante, nas ruas da cidade.

A ação judicial de Velardes foi resultado de um acidente ocorrido em 2018. O imigrante peruano estava voltando de bicicleta do trabalho na cafeteria de um hotel no centro de São Francisco quando um Uber parou à sua frente em uma zona sem paradas.

Ao passar pelo carro, Velarde foi atingido pela porta traseira do passageiro. Ao cair de costas, segundo ele, sua cabeça bateu na calçada. Embora estivesse usando um capacete, ele processou o Uber, argumentando que o traumatismo craniano o deixou incapaz de trabalhar. O motorista do Uber deixou o local, de acordo com Stephenson.

Em sua tentativa de arquivar o caso, o Uber argumentou em um processo judicial que Sharon Eric, o motorista do carro pelo qual Velarde foi atropelado, encostou perto o suficiente do meio-fio para ficar surpreso com a ultrapassagem do ciclista. Velarde, no entanto, “tentou se espremer”, disse o Uber, acrescentando que Eric não disse a seu passageiro, Aaron Mortensen, para abrir a porta.

O Uber também argumentou que não há evidências de que Eric tenha violado qualquer lei ao deixar Mortensen na faixa em que era proibido parar.

Ano passado, um juiz de São Francisco rejeitou o pedido do Uber para arquivar o caso, concluindo que as questões sobre onde Eric decidiu deixar seus passageiros, sua falha em verificar os espelhos do carro ou avisar os passageiros sobre como sair do veículo são fatos para um júri decidir.

Eric, o proprietário do Prius que atingiu Velarde, co-réu no processo contra a Uber e testemunha no julgamento, mora no Condado de Contra Costa, em East Bay. Em depoimento anterior ao julgamento que serve como uma prévia do que os jurados provavelmente ouvirão no tribunal, Eric disse que as informações de segurança que o Uber transmite a seus motoristas são esquecíveis.

Quando ele se inscreveu, segundo Eric, o Uber não exigiu que ele participasse de nenhum treinamento ou reunião de segurança, seja pessoalmente ou on-line.

