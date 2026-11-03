Ucrânia acusa ex-porta-voz de Zelensky de alta traição
Yulia Mendel foi secretária de imprensa de Zelensky desde 2019
Uma ex-porta-voz do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se tornou uma de suas críticas mais ferrenhas, foi acusada de alta traição pelo Ministério Público nesta terça-feira (3).
Yulia Mendel foi secretária de imprensa de Zelensky desde sua eleição, em 2019, até 2021, vários meses antes de a Rússia invadir a Ucrânia.
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Desde então, a mulher de 40 anos, que mora fora do país, tem se mostrado muito crítica a seu antigo chefe, a quem acusa de corrupção e de um autoritarismo cada vez maior.
"Os procuradores (...) reuniram provas suficientes para comunicar à antiga secretária de imprensa do presidente ucraniano que é suspeita de alta traição e de justificar a agressão armada da Rússia contra a Ucrânia", informou o Ministério Público pelo Telegram.
As autoridades ucranianas acusam Mendel de "aproveitar sua notoriedade pública (...) para difundir declarações favoráveis ao Estado agressor, com o objetivo de desacreditar a Ucrânia".
Suas declarações constituem "relatos favoráveis à Rússia", que "reforçam o desencanto e desmoralizam" a sociedade ucraniana, destacaram os procuradores.
Mendel repudiou as acusações. "Demonstram que tenho razão" e que não existe liberdade de expressão no país, afirmou em uma postagem no Telegram.