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Conflito

Ucrânia acusa Rússia de lançar 659 drones e 44 mísseis em 24 horas

Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky disse que os ataques "demonstram que a Rússia não merece nenhum alívio na política mundial, nem a suspensão das sanções"

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Um carro trafega pela rua enquanto a fumaça sobe acima dos prédios após um ataque aéreo em Kiev, em 16 de abril de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia.Um carro trafega pela rua enquanto a fumaça sobe acima dos prédios após um ataque aéreo em Kiev, em 16 de abril de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia. - Foto: Vladyslav Musiienko/AFP

As forças russas lançaram 659 drones e 44 mísseis contra cidades de toda a Ucrânia em um período de 24 horas, acusou nesta quinta-feira (16) a Força Aérea ucraniana, em uma ofensiva que matou pelo menos 14 pessoas.

Segundo as autoridades ucranianas, as unidades de defesa antiaérea derrubaram 636 drones e 31 mísseis. Os principais alvos foram a capital, Kiev, e a cidade portuária de Odessa.

Após os ataques, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que a Rússia não deve ser beneficiada por uma suspensão de sanções.

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Zelensky disse que os ataques "demonstram que a Rússia não merece nenhum alívio na política mundial, nem a suspensão das sanções".

O governo dos Estados Unidos suspendeu algumas sanções sobre o petróleo russo armazenado no mar, uma decisão que pretendia mitigar o impacto do aumento dos preços do barril provocado pela guerra no Oriente Médio.

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