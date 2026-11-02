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guerra Ucrânia acusa Rússia de matar 24 pessoas no sul após fim da trégua local Segundo o governo ucraniano, escola onde foi distribuída ajuda humanitária sofreu uma série de ataques violentos

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A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (2) que uma série de ataques violentos contra uma escola onde foi distribuída ajuda humanitária deixou pelo menos 24 mortos e acabou com as frágeis esperanças de alcançar "avanços rumo à paz", após o término de uma trégua local no sul do país.

A Rússia retomou os ataques contra a região meridional de Kherson após o fim de um cessar-fogo local na área.

A suspensão dos combates - negociada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, para permitir uma missão humanitária na cidade de Oleshky, ocupada pela Rússia - terminou no domingo. A trégua havia começado na terça-feira, e nenhuma das partes denunciou claramente durante o cessar-fogo.

No entanto, horas depois, a Rússia atacou repetidamente uma localidade da região de Zaporizhzhia, vizinha de Kherson, causando pelo menos 24 mortes. Algumas das vítimas tiveram que procurar ajuda em uma escola local, segundo o governador regional.

Imagens divulgadas pelos serviços ucranianos de emergência mostraram o edifício limitado a escombros e equipes de resgate no local.

"A ajuda humanitária foi distribuída ali. Após o primeiro ataque com uma bomba aérea, ocorreu um segundo ataque, com outras novas bombas, direcionado especificamente contra o abrigo onde as pessoas tinham se refugiado", declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais, classificando os ataques como "absolutamente horríveis".

Entre os mortos estavam “um policial e dois socorristas do Serviço Estatal de Emergências”, informou no Telegram o governador regional, Mikhailo Semikin.

Zelensky afirmou que, após a trégua em Oleshky, "houve um momento em que os próximos passos puderam ter demonstrado que o avanço rumo à paz era possível". Mas, “com esse massacre, a Rússia envia um sinal completamente oposto: aposta em novos assassinatos. Haverá uma resposta”, acrescentou.

Rússia reforça suas posições

O cessar-fogo da semana passada permitiu a retirada de pessoas de Oleshky.

Foi a pausa mais longa nos combates entre os dois países vizinhos desde o início desta guerra, que entra no seu quinto ano após a invasão russa de 2022, deixou centenas de milhares de mortos e obrigou milhões de pessoas a abandonar suas casas.

Uma fonte ucraniana de alto escalonamento declarou no domingo à AFP que a Rússia havia rejeitado uma proposta da Ucrânia para prorrogar a trégua.

O Exército Ucraniano também acusou Moscou de ter aproveitado a suspensão dos combates para "reforçar suas posições".

O Kremlin não negou as acusações. Seu porta-voz, Dmitry Peskov, declarou nesta segunda-feira aos jornalistas: "É uma prática completamente normal nesse tipo de situação".

A trégua permitiu a transferência de pessoas tanto para territórios controlados pela Ucrânia quanto para a Crimeia, anexada por Moscou.

A previsão é que as negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos, sejam retomadas neste mês.

O presidente Donald Trump tem pressionado pela conclusão de um acordo que colocará fim à guerra, mas os esforços ainda não produziram resultados.

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