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Internacional

Ucrânia adia gastos com reconstrução por atrasos na ajuda de aliados

A ofensiva russa, que já dura quatro anos e meio, devastou a economia da Ucrânia

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Esta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 1&ordm; de setembro de 2026, mostra equipes de resgate trabalhando em um prédio residencial danificado após um ataque russo em Kiev, em meio à invasão russa da UcrâniaEsta fotografia, divulgada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia em 1º de setembro de 2026, mostra equipes de resgate trabalhando em um prédio residencial danificado após um ataque russo em Kiev, em meio à invasão russa da Ucrânia - Foto: Divulgação/Serviço De Emergência Do Estado Da Ucrânia/AFP

A Ucrânia adiará algumas despesas, incluindo algumas destinadas à reconstrução do país, devido aos atrasos na chegada da ajuda de seus aliados estrangeiros, declarou o primeiro-ministro Serguii Koretski nesta segunda-feira (28).

O governo executará esses projetos mais adiante, "mas, por ora, todos os recursos devem ser direcionados a áreas críticas", como defesa e bem-estar social, disse Koretski no Telegram.

A ofensiva russa, que já dura quatro anos e meio, devastou a economia da Ucrânia.

No começo do mês, o governo ucraniano anunciou que pedirá 53 bilhões de dólares (R$ 276 bilhões) adicionais no próximo ano aos seus credores, entre eles o FMI e o Banco Mundial, para compensar o déficit.

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"A situação das contas públicas continua complicada", afirmou Koretski.

"Parte do financiamento internacional previsto ainda não chegou, em parte porque a Ucrânia não conseguiu cumprir a tempo certos compromissos assumidos com seus parceiros internacionais", acrescentou.

"Estamos adiando despesas não prioritárias. Isso se aplica a novas construções, reconstruções ou grandes reparos que não sejam de importância vital, assim como a melhorias de espaços públicos, como parques, praças, fontes ou a reposição de paralelepípedos", explicou.

No início de setembro, o governo ucraniano anunciou que, no próximo ano, prevê destinar uma cifra recorde equivalente a dois terços do seu orçamento para a defesa, à medida que aumentam os custos da guerra com a Rússia.

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