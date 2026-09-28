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Internacional Ucrânia adia gastos com reconstrução por atrasos na ajuda de aliados A ofensiva russa, que já dura quatro anos e meio, devastou a economia da Ucrânia

A Ucrânia adiará algumas despesas, incluindo algumas destinadas à reconstrução do país, devido aos atrasos na chegada da ajuda de seus aliados estrangeiros, declarou o primeiro-ministro Serguii Koretski nesta segunda-feira (28).

O governo executará esses projetos mais adiante, "mas, por ora, todos os recursos devem ser direcionados a áreas críticas", como defesa e bem-estar social, disse Koretski no Telegram.

A ofensiva russa, que já dura quatro anos e meio, devastou a economia da Ucrânia.

No começo do mês, o governo ucraniano anunciou que pedirá 53 bilhões de dólares (R$ 276 bilhões) adicionais no próximo ano aos seus credores, entre eles o FMI e o Banco Mundial, para compensar o déficit.

"A situação das contas públicas continua complicada", afirmou Koretski.

"Parte do financiamento internacional previsto ainda não chegou, em parte porque a Ucrânia não conseguiu cumprir a tempo certos compromissos assumidos com seus parceiros internacionais", acrescentou.

"Estamos adiando despesas não prioritárias. Isso se aplica a novas construções, reconstruções ou grandes reparos que não sejam de importância vital, assim como a melhorias de espaços públicos, como parques, praças, fontes ou a reposição de paralelepípedos", explicou.

No início de setembro, o governo ucraniano anunciou que, no próximo ano, prevê destinar uma cifra recorde equivalente a dois terços do seu orçamento para a defesa, à medida que aumentam os custos da guerra com a Rússia.

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