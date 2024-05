A- A+

Ucrânia Ucrânia admite "sucesso tático" da Rússia ao norte de Kharkiv e rebate críticas Moscou fez avanço mais significativo sobre o território ucraniano desde o começo da guerra, motivando questionamento nas fileiras militares leais a Kiev sobre as capacidades defensivas do país

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, nesta segunda-feira, que suas tropas entraram por terra na cidade de Vovchansk, no entorno da principal posição ucraniana no nordeste, Kharkiv.

O avanço é o mais recente na ofensiva iniciada no fim da semana passada, que forçou o recuo das forças leais a Kiev.

O governo de Volodymyr Zelensky afirma que combates ainda acontecem na região e que também impôs baixas importantes ao lado russo, embora as derrotas motivem críticas dentro das esgotadas fileiras do país.

Nos últimos três dias, tropas russas com apoio aéreo, de artilharia e de drones, lançaram um ataque surpresa contra o nordeste da Ucrânia e tomaram pelo menos nove vilarejos e assentamentos. O avanço representa a maior conquista em quilômetros quadrado por dia desde o começo da guerra.

Milhares de civis, ao menos 6 mil, fugiram para Kharkiv, onde a recepção a deslocados internos se transformou do sábado para o domingo, com a chegada de pessoas exaustas e famílias sem ter para onde ir.

O Exército ucraniano afirmou que a Rússia mobilizou “forças significativas” – até cinco batalhões – na sua última ofensiva, e reconheceu que Moscou alcançou “sucessos táticos” na ofensiva. Mas em um comunicado, os militares afirmaram que as forças invasoras tinham perdido mais de 100 soldados em um dia, acrescentando que tomavam medidas para repelir o ataque.

Em meio à ofensiva, críticas surgiram dentro das próprias fileiras ucranianas, afirmando que a ofensiva atual teria sido motivada pela falta de preparação da cúpula militar. O comandante ucraniano Denys Yaroslavsky, da Unidade Especial de Reconhecimento ucraniana, fez críticas pesadas após o avanço contra Kharkiv.

"A primeira linha de fortificações e minas simplesmente não existia", escreveu Denys Yaroslavsky no Facebook. "O inimigo entrou livremente na zona cinzenta, cruzando a fronteira, que em princípio não deveria ser cinza!". (As áreas "cinzentas" são as zonas contestadas entre as linhas de frente russas e ucranianas).

À rede britânica BBC, o comandante apresentou um vídeo feito por drone há alguns dias, de pequenas colunas de tropas russas atravessando a fronteira, sem oposição. Ele diz que as autoridades alegaram que as defesas existiam e foram montadas com grande investimento, cobrando explicações sobre o que realmente aconteceu.

"Ou foi um ato de negligência ou de corrupção. Não foi um fracasso. Foi uma traição ", afirmou.

Funcionários ucranianos negaram que as forças do país estivessem despreparadas, dizendo que os relatos sugerindo isso eram desinformação em benefício da Rússia. Yaroslavsky disse que divulgou as informações porque o cerco a Kharkiv estava se fechando.

"Digo isso porque podemos morrer e ninguém ouvirá a verdade" escreveu ele. "Então, para que é tudo isso?!".

Mais de dois anos tentando resistir à ofensiva da Rússia, um país com três vezes mais recrutas em potencial, deixaram a Ucrânia esgotada. O desespero por novas tropas fizeram com que parlamentares aprovassem uma lei para alistar presos, uma prática controversa que Kiev havia criticado Moscou por adotá-la na primeira metade da guerra.

Especialistas militares afirmam que o avanço russo colocou a Ucrânia em uma situação muito perigosa. Embora a cidade de Kharkiv esteja segura no momento, ela fica a poucos quilômetros do front. Um fluxo de civis que fogem da guerra está seguindo em direção à cidade.

Os russos também estão pressionando Lyptsi, outra pequena cidade que fica ainda mais perto de Kharkiv do que Vovchansk. Residentes que fugiram em vans de evacuação no domingo disseram que a situação não parecia boa.

"Nos últimos três dias, eles nos bombardearam a cada 10 minutos ", disse Halyna Surina, que escapou na tarde de domingo. — Havia artilharia, bombas de avião e drones voando por aí. Eu podia ouvir helicópteros , e eles não eram nossos helicópteros.

Tomar Lyptsi colocaria os russos dentro do alcance da artilharia de Kharkiv, uma metrópole com mais de um milhão de habitantes que estava lutando para se reerguer. Tudo isso, para os ucranianos, é um caso ruim de déjà vu.

Os russos criaram uma situação semelhante no início de 2022, avançando pela fronteira norte, ocupando vilarejos e pequenas cidades e alcançando a rodovia anelar que circunda Kharkiv. Por meses, o povo desta cidade suportou ataques de artilharia e mísseis, e centenas foram mortos. Os altos edifícios de apartamentos vazios do lado leste da cidade permanecem como monumentos carbonizados a esses dias mortais.

Nacionalismo, economia e valores tradicionais: Putin lança suas bases para a Rússia dos próximos seis...ou 12 anos

Parte do plano dos russos com este ataque geral, disseram analistas militares, é ameaçar Kharkiv e forçar a Ucrânia a desviar tropas de outros campos de batalha, especialmente os na região oriental de Donbas.

E é exatamente isso que está acontecendo. Um grupo de soldados ucranianos das forças especiais estava se reunindo em um posto de gasolina na tarde de domingo, bebendo energéticos e tentando entender a situação. Eles pareciam cansados. E disseram que acabavam de ser realocados de Donbas.

— Os russos entenderam, assim como muitos analistas, que a grande desvantagem que a Ucrânia está sofrendo atualmente é a falta de "mão de obra" — disse Franz-Stefan Gady, analista militar baseado em Viena. — Ao enfraquecer a linha de frente, você aumenta as chances de uma ruptura. (Com NYT e AFP)

