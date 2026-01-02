Ucrânia afirma que ataca apenas 'alvos militares' após acusações da Rússia
A Ucrânia ataca apenas "alvos militares", afirmou nesta sexta-feira (2) o porta-voz do seu exército à AFP, depois que Moscou acusou Kiev de matar 27 pessoas em uma operação com drones contra um café e um hotel em território ocupado.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia de "sabotar deliberadamente" a busca por soluções pacíficas com a ação, em meio às manobras diplomáticas dos EUA para pôr fim a quase quatro anos de conflito.
"As Forças de Defesa da Ucrânia seguem as normas do direito humanitário internacional e atacam exclusivamente alvos militares do inimigo", afirmou o porta-voz Dmytro Lykhoviy.
Uma fonte das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque à AFP, mas ressaltou que o alvo era um grupo de soldados russos em uma área fechada ao acesso de civis.
A Rússia acusou Kiev, na quinta-feira, de atacar um café e um hotel durante as comemorações de Ano Novo na cidade de Khorli, localizada em uma pequena península na costa do Mar Negro, na parte ocupada da região ucraniana de Kherson.
Segundo o governador da região de Kherson, Vladimir Saldo, nomeado por Moscou, 27 civis morreram, incluindo duas crianças. Um balanço anterior citava 24 mortes.
Kiev acusou Moscou de tentar minar o processo diplomático com "desinformação".
Segundo Lykhoviy, a Rússia "recorreu repetidamente à desinformação e a declarações falsas, particularmente com o objetivo de influenciar os parceiros internacionais da Ucrânia e o curso das negociações de paz".
As acusações surgem em meio a intensos esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra, que começou há quase quatro anos com a invasão russa da Ucrânia.