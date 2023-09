Ucrânia afirma que atacou base aérea militar russa na Crimeia

A- A+

O Exército da Ucrânia disse ter atacado uma base aérea militar russa próxima da cidade de Saky, na Crimeia, península ucraniana anexada por Moscou.

“As forças de defesa ucraniana lançaram um ataque coordenado contra uma base aérea militar dos ocupantes perto da cidade de Saky”, anunciou o centro de comunicação do Exército no Telegram.

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) explicou que o ataque foi uma operação conjunta do SBU com as forças navais.

As forças de defesa “utilizaram drones que esgotaram o sistema de defesa aérea russo antes de lançar os projetos Netuno”, o novo míssil de cruzeiro de fabricação ucraniana com alcance de 300 quilômetros, segundo a fonte.

O ataque provocou “graves danos aos equipamentos dos ocupantes”, quando pelo menos 12 aviões de combate do tipo Su-24 e Su-30 estavam na base, acrescentou o SBU, que prometeu mais ataques de Kiev contra a península.

Sob controle de Moscou desde 2014, a Crimeia é um alvo frequente de ataques ucranianos.

Na quarta-feira, as autoridades designadas pela Rússia anunciaram que impediram ataques com mísseis e drones ucranianos contra Sebastopol e a região desta cidade portuária, utilizados pela frota russa.

