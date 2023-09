Ucrânia afirma que ataque ao aeroporto russo de Pskov foi lançado da Rússia

A- A+

O chefe da inteligência militar ucraniana disse nesta sexta-feira (1°) que o recente ataque com drones ao aeroporto russo de Pskov foi realizado a partir do território russo, após especulações de que a ofensiva teria partido de Kiev, a 800 km de distância.

"Os drones usados para atacar a base aérea 'Kresty' em Pskov foram lançados da Rússia", declarou Kyrylo Budanov nas redes sociais nesta sexta-feira. "Quatro aviões russos de transporte militar IL-76 foram atingidos durante o ataque. Dois foram destruídos e outros dois foram severamente danificados.”

Ainda segundo Budanov, o Ministério da Defesa usou a aeronave para transportar tropas e cargas.

O ataque ao aeroporto, que serve de base para uma famosa divisão de paraquedistas russos que estariam envolvidos no massacre a civis na cidade ucraniana de Bucha, destruiu aviões de transporte militar Il-76. Ao menos quatro deles foram atingidos pelas chamas, e dois ficaram completamente destruídos.

Inicialmente, a Ucrânia não reivindicou o ataque a drone em Pskov (ou nenhuma das outras cinco tentativas que chegar ao território russo, em Bryansk, Oryol, Kaluga, Ryazan e no distrito de Ruza, nos arredores da região de Moscou). No entanto, uma autoridade do Ministério da Defesa ucraniano confirmou na quinta-feira que ao menos a ação no aeroporto foi de autoria das forças de inteligência de Kiev.

Também na quinta, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que uma arma ucraniana atingiu um alvo a 700 Km de distância, mas não mencionou o tipo de armamento utilizado ou o alvo em questão. A ofensiva descrita pelo presidente, porém, foi associada ao ataque ao aeroporto.

Esta semana, o Kremlin disse que seus especialistas estavam tentando descobrir quais rotas os drones ucranianos usavam para "evitar tais situações no futuro".

A região de Pskov, que também foi alvo de drones no final de maio, faz fronteira com a Estônia e a Letônia, membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a oeste, e com a Bielorrússia, ao sul. (Com AFP)

