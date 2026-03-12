A- A+

CONFLITO Ucrânia afirma que ataque russo na região norte do país matou uma adolescente Bombardeio danificou dois prédios residenciais

Um ataque russo no norte da Ucrânia matou uma jovem de 15 anos e feriu seus pais, informaram as autoridades nesta quinta-feira (12).

"O inimigo atacou cinicamente um assentamento pacífico em Menska", publicou a prefeitura no Facebook. A nota afirma que o bombardeio danificou dois prédios residenciais.

"Infelizmente, o ataque inimigo matou uma menina de 15 anos e seus pais ficaram feridos", acrescentou a publicação.

Os serviços de emergência estavam trabalhando para controlar um incêndio no local, segundo a mesma fonte.

