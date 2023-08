Ucrânia afirma que drones atacaram base naval russa no Mar Negro

A- A+

Drones ucranianos atacaram uma base naval russa no Mar Negro, afirmou à AFP uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) nesta sexta-feira (4), horas após a Rússia anunciar que impediu um ataque contra o porto de Novorossiysk.

Um vídeo obtido pela AFP mostra um drone se aproximando de um navio de guerra antes da transmissão ser interrompido um pouco antes do impacto. A fonte do serviço de segurança confirmou "o envolvimento da SBU no ataque com drones".

Sucesso

O ataque ucraniano com drones contra um navio de desembarque na base naval russa de Novorossiysk, no Mar Negro, foi "bem-sucedido", afirmou à AFP uma fonte das forças de segurança de Kiev.

Ao ser questionado se a Ucrânia havia atacado o navio "Olenegorski Gorniak", a fonte respondeu que "o ataque (...) em Novorossiysk foi bem-sucedido". "Este navio de guerra em particular era o alvo", acrescentou.

