GUERRA NA UCRÂNIA Ucrânia afirma que impediu ataque russo em cidade do leste do país As tropas de Kiev "repeliram ataques perto de Blahodatne" e em 13 localidades da região de Donestk

O exército ucraniano afirmou neste domingo (29) que impediu um ataque perto da localidade de Blahodatne, na região de Donestk (leste), mas o grupo paramilitar russo Wagner anunciou que assumiu o controle da área.

As tropas de Kiev "repeliram ataques perto de Blahodatne" e em 13 localidades da região de Donestk, afirma o Estado-Maior ucraniano em seu relatório diário.

O grupo Wagner havia anunciado pouco antes que suas unidades assumiram o controle da localidade.

"As unidades da Wagner PMC tomaram Blahodatne. Blahodatne está sob nosso controle", afirmou Yevgueny Prigozhin, diretor do grupo paramilitar.

O ministério da Defesa da Rússia não confirmou a informação até o momento.



Para Moscou, a captura de toda a região separatista de Donetsk - sobre a qual o presidente russo Vladimir Putin proclamou a anexação em setembro - é um dos principais objetivos no conflito na Ucrânia.

As autoridades ucranianas afirmaram recentemente que as tropas russas intensificaram os ataques no leste do país, em particular contra as cidades de Vugledar e Bakhmut.

Blahodatne fica ao norte de Bakhmut, que as tropas russas tentam dominar há vários meses e cenário de alguns dos combates mais violentos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

O governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, afirmou neste domingo que cinco civis morreram em ataques na zona nas últimas 24 horas.

