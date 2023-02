Ucrânia afirma que prepara contraofensiva

A- A+

A Ucrânia prepara uma contraofensiva para atacar o exército da Rússia, anunciou o ministro da Defesa de Kiev, Oleksii Reznikov, nesta sexta-feira (24), dia em que a invasão russa completa um ano.

"Atacaremos com mais força e a partir de distâncias maiores, no ar, em terra, no mar e no ciberespaço. Nossa contraofensiva vai acontecer. Estamos trabalhando duro para prepará-la", afirmou Reznikov em mensagem divulgada no Facebook.

