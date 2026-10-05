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GUERRA Ucrânia afirma que usa armas comandadas por IA para derrubar drones russos Há meses, a Ucrânia busca uma forma de interceptar os novos drones russos que atacam Kiev

A Força Aérea ucraniana afirmou, nesta segunda-feira (5), que começou a usar armas robotizadas controladas por inteligência artificial para derrubar drones russos, incluindo novos modelos mais rápidos e difíceis de interceptar.

"Torretas robóticas estão sendo instaladas em pontes", declarou à televisão nacional o porta-voz da Força Aérea ucraniana, coronel Yuri Ignat, acrescentando que "já houve algumas interceptações" na região de Kiev.

Há meses, a Ucrânia busca uma forma de interceptar os novos drones russos que atacam Kiev. Esses aparelhos mais modernos são movidos por motores a jato e, por isso, são mais rápidos e difíceis de interceptar que os modelos anteriores, baseados nos drones iranianos Shahed.

Ignat declarou à televisão nacional que o sistema já conseguiu derrubar alguns drones, incluindo os modelos mais modernos Geran-5.

Em declarações à AFP, Ignat explicou que as novas torretas, observadas por jornalistas da AFP na capital ucraniana, utilizam "visão óptica e inteligência artificial para eliminar o fator humano e lançar ataques".

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