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Guerra Ucrânia afirma ter abatido 33 mil drones da Rússia em março, um recorde mensal Avanço permitiu o país atingir instalações petrolíferas russas que fornecem receita crucial para o esforço de guerra de Moscou

A Ucrânia usou sistemas interceptadores para derrubar mais de 33 mil drones da Rússia de vários tipos em março, um recorde mensal desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala há mais de quatro anos, afirmou o ministro da Defesa ucraniano.

As capacidades ofensivas da Ucrânia melhoraram, e o ministério disse que as forças do país mais do que dobraram o alcance de suas capacidades de ataque em profundidade desde a invasão russa de fevereiro de 2022. O avanço permitiu à Ucrânia atingir instalações petrolíferas russas que fornecem receita crucial para o esforço de guerra de Moscou, além de fábricas que abastecem as Forças Armadas russas.

A Ucrânia desenvolveu tecnologia de drones de ponta, testada em combate, que se mostrou essencial para conter o exército maior da Rússia e despertou interesse militar no mundo todo. Drones interceptores, como parte de um sistema abrangente de defesa aérea, estão sendo procurados por países do Oriente Médio e do Golfo em meio à guerra com o Irã, segundo autoridades ucranianas.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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