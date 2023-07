Ucrânia afirma ter destruído "formação" russa em Donetsk; vídeo

A- A+

Militares ucranianos divulgaram nessa terça-feira (4) terem destruído uma "formação" russa em Makevka, uma cidade na região de Donetsk controlada pela Rússia, onde autoridades apontadas por Moscou disseram que um civil foi morto e dezenas ficaram feridos.

"Como resultado do impacto do fogo de unidades das Forças de Defesa, outra formação de terroristas russos na Makevka ocupada temporariamente deixou de existir", disseram as Forças Armadas ucranianas, em um comunicado.

Um vídeo que acompanha a postagem mostra uma enorme explosão, que iluminou o céu noturno e a silhueta de pelo menos um prédio.





Explosions reported in occupied Makiivka, Donetsk oblast this evening.#counteroffensive pic.twitter.com/6J5WfYnCko — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) July 4, 2023

As forças ucranianas lançaram "ataques ferozes" em áreas residenciais e em um complexo hospitalar em Makevka, disse Denis Pushilin, o chefe instalado pela Rússia na região leste de Donetsk.



Um homem foi morto e 36 civis "sofreram ferimentos de vários graus de gravidade" como resultado dos ataques ucranianos, segundo a agência estatal russa Interfax.

A agência de notícias russa TASS disse que nove instalações de saúde foram danificadas por bombardeios das forças ucranianas, citando fontes pró-Rússia em Donetsk.

Moscou disse, em janeiro, que 89 soldados foram mortos em um ataque ucraniano a uma base temporária em Makevka.

