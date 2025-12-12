Sex, 12 de Dezembro

Guerra

Ucrânia afirma ter recapturado duas localidades no nordeste do país

Kiev rejeita repetidamente os relatos russos de grandes avanços na frente de batalha e afirma que se trata de uma tentativa de Moscou de influenciar as negociações para pôr fim à guerra que já dura quase quatro anos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Maxwells / Pool / AFP

A Ucrânia anunciou, nesta sexta-feira (12), que reconquistou dois assentamentos na região nordeste de Kharkiv e vários bairros na cidade de Kupyansk, um importante cruzamento ferroviário que a Rússia alegou ter tomado no mês passado.

"Kindrashivka, Radkivka e seus arredores foram libertados, assim como vários bairros ao norte de Kupyansk", declarou o corpo do exército de Kharkiv nas redes sociais.

O exército russo alegou ter capturado a cidade de Kupyansk no final de novembro. As tropas de Moscou já a haviam tomado no início de sua ofensiva em 2022, mas as forças ucranianas a recapturaram ainda naquele ano.

Nos últimos meses, a Rússia tem se vangloriado de seus avanços no campo de batalha, onde as forças ucranianas estão em desvantagem numérica e de armamento.

Kiev rejeita repetidamente os relatos russos de grandes avanços na frente de batalha e afirma que se trata de uma tentativa de Moscou de influenciar as negociações para pôr fim à guerra que já dura quase quatro anos.

Os Estados Unidos pressionam Kiev para que faça concessões territoriais significativas no leste e no sul do país.

No entanto, de acordo com os detalhes mais recentes do plano americano apresentados pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Ucrânia poderia manter Kharkiv, uma região que a Rússia não reivindica como anexada.

