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DEFESA Ucrânia ainda recebe armas, apesar da guerra no Oriente Médio, afirma Otan O programa Purl, lançado no ano passado, permite que a Ucrânia receba material americano financiado pelos europeus

A Ucrânia continua recebendo material essencial para se defender, apesar da guerra no Oriente Médio estar reduzindo as reservas na Europa e nos Estados Unidos, assegurou nesta quinta-feira (26) o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

"A boa notícia é que a Ucrânia continua recebendo equipamento necessário", declarou a jornalistas. Especificou que se trata de interceptores de mísseis Patriot de fabricação americana, cruciais para Kiev.

O programa Purl, lançado no ano passado, permite que a Ucrânia receba material americano financiado pelos europeus.

Aproximadamente 75% dos mísseis utilizados pelas baterias Patriot na Ucrânia foram fornecidos por meio deste programa, assim como 90% das munições empregadas por outros sistemas de defesa aérea, detalhou Rutte.

Questionado sobre o estado das reservas e a pressão que sofrem devido às necessidades de interceptores de mísseis em Israel e nos países do Golfo, Rutte evitou comentar, embora tenha instado os países europeus a aumentarem suas próprias capacidades de produção.

"Devem colocar em funcionamento mais linhas de produção, adicionar mais equipamentos e abrir novas fábricas", destacou.

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