Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DEFESA

Ucrânia ainda recebe armas, apesar da guerra no Oriente Médio, afirma Otan

O programa Purl, lançado no ano passado, permite que a Ucrânia receba material americano financiado pelos europeus

Reportar Erro
Secretário-geral da Otan, Mark RutteSecretário-geral da Otan, Mark Rutte - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

A Ucrânia continua recebendo material essencial para se defender, apesar da guerra no Oriente Médio estar reduzindo as reservas na Europa e nos Estados Unidos, assegurou nesta quinta-feira (26) o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

"A boa notícia é que a Ucrânia continua recebendo equipamento necessário", declarou a jornalistas. Especificou que se trata de interceptores de mísseis Patriot de fabricação americana, cruciais para Kiev.

O programa Purl, lançado no ano passado, permite que a Ucrânia receba material americano financiado pelos europeus.

Leia também

• Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso "daqui a alguns meses"

• Gastos militares do Canadá e países europeus da Otan aumentaram 20% em 2025

• Guerra no Irã impulsiona negócio dos drones na Ucrânia

Aproximadamente 75% dos mísseis utilizados pelas baterias Patriot na Ucrânia foram fornecidos por meio deste programa, assim como 90% das munições empregadas por outros sistemas de defesa aérea, detalhou Rutte.

Questionado sobre o estado das reservas e a pressão que sofrem devido às necessidades de interceptores de mísseis em Israel e nos países do Golfo, Rutte evitou comentar, embora tenha instado os países europeus a aumentarem suas próprias capacidades de produção.

"Devem colocar em funcionamento mais linhas de produção, adicionar mais equipamentos e abrir novas fábricas", destacou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter