Ucrânia anuncia libertação de 22 militares capturados pela Rússia

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (7) que 22 militares do país que estavam sob o poder da Rússia foram libertados, sem explicar se a operação envolveu uma troca de prisioneiros de guerra.

"Hoje, 22 militares retornaram do cativeiro", afirmou o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, em uma mensagem publicada no X, o novo nome do Twitter.

Yermak explicou que, entre os militares liberados, estão oficiais, soldados e sargentos. Alguns deles foram feridos.

Ele não revelou detalhes sobre as circunstâncias da libertação, mas Ucrânia e Rússia trocam prisioneiros com frequência relativa.

Kiev e Moscou não afirmam publicamente quantos soldados do lado oposto mantidos sob custódia, após quase um ano e meio do conflito iniciado com a invasão russa.

