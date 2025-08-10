Dom, 10 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo09/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
oriente médio

Ucrânia anuncia reconquista de localidade no norte do país

Pequena localidade fica na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, cerca de vinte quilômetros a oeste da principal zona de combates

Reportar Erro
Presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyPresidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Andreas Solaro / AFP

A Ucrânia anunciou neste domingo (10) que reconquistou uma pequena localidade fronteiriça na região de Sumi, no norte do país, um raro sucesso contra o Exército russo que há semanas avança na frente leste.

"As forças ucranianas libertaram e limparam completamente de ocupantes russos a localidade de Bezsalivka, na região de Sumi", anunciou o Estado-Maior do Exército no Telegram.

Essa pequena localidade fica na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, cerca de vinte quilômetros a oeste da principal zona de combates entre os dois exércitos nesta região.

Leia também

• Países árabes querem comprar mais produtos do agro do Brasil em alternativa aos EUA

• Tarifas de Trump sobre o Brasil são 'mais um latido que uma mordida', diz The Economist

• Brasil amenizará efeitos do tarifaço com novos mercados, diz ministro

Moscou lançou uma ofensiva em Sumi depois de expulsar, em abril, as forças ucranianas da região russa de Kursk, à qual ocupavam uma pequena parte desde o verão de 2024.

As tropas russas encontram-se a aproximadamente vinte quilômetros da capital regional homônima, que tem sido alvo de bombardeios mortais.

No entanto, a maior parte dos combates ocorre no leste do país, onde o Exército russo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, avança  nos últimos meses contra um adversário menos numeroso e pior equipado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter