A- A+

Apoio Ucrânia apoia "totalmente" iniciativa de Trump de reduzir os preços do petróleo Kremlin financia grande parte da invasão da Ucrânia por meio da venda de petróleo e gás

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (23) que apoiava "totalmente" Donald Trump em sua iniciativa de reduzir o custo do petróleo, após o ex-presidente dos Estados Unidos declarar que a guerra com a Rússia poderia terminar "imediatamente" se os preços do petróleo fossem reduzidos.

O Kremlin financia grande parte da invasão da Ucrânia por meio da venda de petróleo e gás, setores que foram alvo de sanções severas das potências ocidentais, incluindo um teto no preço do petróleo russo.

"Apoiamos totalmente o presidente dos Estados Unidos em seu esforço para reduzir os preços do petróleo", declarou o chefe da Presidência ucraniana, Andriy Yermak, na rede social X.

"Uma limitação rigorosa dos preços e uma redução adicional no preço do barril de petróleo russo são o caminho para a segurança global", acrescentou.

Em um discurso virtual no Fórum de Davos, Donald Trump afirmou que planejava pedir à "Arábia Saudita e à Opep que reduzissem o custo do petróleo", referindo-se à Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

"Se o preço fosse mais baixo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria imediatamente. Neste momento, o preço é suficientemente alto para que a guerra continue."

Veja também