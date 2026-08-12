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Conflito Ucrânia ataca cidade portuária russa apesar de pedido dos EUA para fim das ofensivas no local Novorossiysk é uma cidade que dá acesso ao Mar Negro e foi atacada mesmo após o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D Vance, ter pedido a Kiev para cessar a ofensiva contra o local

As Forças Armadas da Ucrânia realizaram nesta quarta-feira (12) um ataque com drones contra a cidade russa de Novorossiysk. A ofensiva matou uma criança e feriu oito pessoas, segundo autoridades locais. Em Krasnodar, centenas de drones foram interceptados.

Novorossiysk é uma cidade portuária que dá acesso ao Mar Negro e foi atacada mesmo após o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D Vance, ter pedido a Kiev para cessar a ofensiva contra o local.

De acordo Financial Times, a solicitação foi feita no mês passado para evitar a desestabilização do mercado de petróleo. O porto de Novorossiysk abriga um terminal do Oleoduto do Cáspio, que escoa a produção do Casaquistão.

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