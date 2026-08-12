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Conflito

Ucrânia ataca cidade portuária russa apesar de pedido dos EUA para fim das ofensivas no local

Novorossiysk é uma cidade que dá acesso ao Mar Negro e foi atacada mesmo após o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D Vance, ter pedido a Kiev para cessar a ofensiva contra o local

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Esta imagem de satélite mostra uma vista aérea do porto de Novorossiysk onde um petroleiro russo foi atingido por um ataque de drone ucranianoEsta imagem de satélite mostra uma vista aérea do porto de Novorossiysk onde um petroleiro russo foi atingido por um ataque de drone ucraniano - Foto: Planet Labs PBC/AFP/Divulgação

As Forças Armadas da Ucrânia realizaram nesta quarta-feira (12) um ataque com drones contra a cidade russa de Novorossiysk. A ofensiva matou uma criança e feriu oito pessoas, segundo autoridades locais. Em Krasnodar, centenas de drones foram interceptados.

Novorossiysk é uma cidade portuária que dá acesso ao Mar Negro e foi atacada mesmo após o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D Vance, ter pedido a Kiev para cessar a ofensiva contra o local.

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De acordo Financial Times, a solicitação foi feita no mês passado para evitar a desestabilização do mercado de petróleo. O porto de Novorossiysk abriga um terminal do Oleoduto do Cáspio, que escoa a produção do Casaquistão.

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