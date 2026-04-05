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guerra Ucrânia ataca oleoduto perto de porto na Rússia Segundo as autoridades russas, defesas antiaéreas russas destruíram 19 drones e não foram reportadas vítimas

A Ucrânia atacou com drones um oleoduto próximo ao porto russo de Primorsk, no Mar Báltico, informaram, neste domingo (5), as autoridades, assegurando que não houve grandes danos.

Na primeira hora de domingo, o governador da região de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informou que "os destroços (de drones abatidos) danificaram o trecho de um oleoduto próximo ao porto de Primorsk", perto da fronteira com a Finlândia, e que estava sendo realizada uma "queima controlada" da parte afetada.

Defesas antiaéreas russas destruíram 19 drones e não foram reportadas vítimas, segundo as autoridades russas.

Duas horas depois, Drozdenko afirmou que, "segundo as últimas informações, o oleoduto na região de Primorsk não foi danificado".

A Ucrânia "atacou mais uma vez o porto da Transfneft em Primorsk" com drones, afirmou, por sua vez, o comandante das forças de drones do exército ucraniano, Robert Brovdi.

O porto de Primorsk fica entre a fronteira finlandesa e a grande cidade de São Petersburgo, a centenas de quilômetros do front.

É de propriedade da sociedade russa Transneft e representa uma infraestrutura estratégica com capacidade para um milhão de barris de petróleo por dia, segundo analistas.

Kiev ataca as instalações energéticas na Rússia para tentar minguar os recursos dos hidrocarbonetos com os quais Moscou sustenta e financia sua ofensiva em larga escala na Ucrânia.

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