A- A+

GUERRA Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia com drones O governador regional disse que os funcionários de um complexo de "combustível e energia" foram retirados antes do ataque, que provocou um grande incêndio

As forças ucranianas lançaram um ataque com drones contra o sul da Rússia durante a noite, provocando um incêndio em uma refinaria de petróleo, informaram nesta segunda-feira (17) as autoridades locais, enquanto Moscou atacou a Ucrânia com quase 200 drones.



O ataque ucraniano contra a refinaria de petróleo da região russa de Astrakhan foi o mais recente de uma série de bombardeios de ambos os lados contra instalações energéticas.

O governador regional, Igor Babushkin, disse que os funcionários de um complexo de "combustível e energia" foram retirados antes do ataque, que provocou um grande incêndio.

"Uma pessoa ficou ferida durante o ataque. A vítima foi levada ao hospital", escreveu Babushkin nas redes sociais.

O bombardeio ocorreu no momento em que a Ucrânia critica a Rússia por se recusar a aceitar um cessar-fogo de 30 dias, sem condições prévias, proposto pelos Estados Unidos.

Moscou lançou mais de 170 drones sobre a Ucrânia, onde as unidades de defesa antiaérea derrubaram 90 aparelhos, incluindo alguns do tipo Shahed, de fabricação iraniana, informou o exército.

Quase 500 pessoas na região de Odessa ficaram sem energia elétrica devido aos ataques e uma pessoa ficou ferida, disse o governador Oleg Kiper. Vários edifícios foram atingidos, incluindo um centro de ensino.

Veja também