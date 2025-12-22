A- A+

ATAQUES Ucrânia ataca terminal de petróleo, aviões e navios na Rússia Os ataques buscam minar a tentativa do presidente russo, Vladimir Putin, de colocar a Rússia em posição de vantagem nas negociações de paz

As forças ucranianas atingiram um terminal de petróleo, um oleoduto, dois jatos estacionados e dois navios em uma série de ataques em solo russo, disseram autoridades. Os ataques fazem parte de uma campanha contínua para interromper o esforço de guerra russo e semear medo atrás da linha de frente, enquanto tropas ucranianas em menor número se esforçam para conter o maior exército da Rússia após quase quatro anos de guerra.

Os ataques também buscam minar a tentativa do presidente russo, Vladimir Putin, de colocar a Rússia em posição de vantagem nas negociações de paz. A morte de um alto general russo em um atentado a bomba em Moscou hoje levou investigadores a suspeitarem que a Ucrânia está por trás da ação e escolhendo alvos surpresa.

As forças ucranianas atingiram o terminal de petróleo Tamanneftegaz, um depósito de munições e um local de lançamento de drones em território russo e em território ucraniano controlado pela Rússia, disse o Estado-Maior da Ucrânia em comunicado.

Um oleoduto, dois cais e dois navios foram danificados na região sul de Krasnodar, informa o comunicado, sem especificar que tipo de armas foram usadas no ataque. O documento acrescenta que um míssil de fabricação ucraniana atingiu uma base temporária da Brigada de Barcos Fluviais 92 da Rússia em Olenivka, na Península da Crimeia.

Um ataque separado teve como alvo um depósito de munições em uma porção controlada pela Rússia na região de Donetsk, disse o Estado-Maior. Ucranianos incendiaram dois caças russos em uma operação na noite de domingo em uma base perto de Lipetsk, no oeste da Rússia, de acordo com a inteligência militar da Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia disse apenas que suas forças derrubaram 41 drones ucranianos durante a noite, três deles sobre a região de Krasnodar. As forças russas continuaram a atacar o setor de energia da Ucrânia, visando privar os civis de aquecimento e água corrente durante o inverno rigoroso. Infraestruturas de energia em cinco regiões foram atacadas durante a noite, disse o Ministério da Energia da Ucrânia. Fonte: Associated Press.

