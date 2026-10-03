Ucrânia: Ataque russo a navio mercante em porto de Odessa deixa 1 morto e 3 feridos
13 membros da embarcação foram retirados para um local seguro após a ofensiva
Um ataque conduzido por forças russas atingiu um navio cargueiro civil de bandeira liberiana ancorado em um dos terminais da região de Odessa no sábado, 3, resultando na morte de um marinheiro e deixando outros três tripulantes feridos, informou a Autoridade dos Portos Marítimos da Ucrânia (USPA) em comunicado oficial.
De acordo com o órgão estatal, 13 membros da embarcação foram retirados para um local seguro após a ofensiva, classificada pela entidade como mais uma agressão direta contra a livre navegação comercial na bacia do Mar Negro.
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O ataque volta a elevar os riscos operacionais e as incertezas para o escoamento marítimo de grãos e commodities agrícolas na infraestrutura portuária ucraniana. A região de Odessa concentra os principais complexos para o embarque de safras do país europeu.