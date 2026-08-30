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ataques

Ucrânia: ataque russo deixa 38 mortos na incursão mais letal da guerra neste ano

Quatro pessoas continuam desaparecidas, segundo o presidente Volodymyr Zelenskyy em publicação nas redes sociais neste domingo

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Esta foto mostra a casa destruída de uma família cujos membros foram mortos em um ataque de míssil em 30 de julho de 2026, na cidade de Kryvyi Rig, no centro da UcrâniaEsta foto mostra a casa destruída de uma família cujos membros foram mortos em um ataque de míssil em 30 de julho de 2026, na cidade de Kryvyi Rig, no centro da Ucrânia - Foto: Serhii Okunev/AFP

O número de mortos em um ataque russo contra um armazém a oeste de Kiev subiu para 38. Trata-se do ataque mais letal da guerra na Ucrânia neste ano. Quatro pessoas continuam desaparecidas, segundo o presidente Volodymyr Zelenskyy em publicação nas redes sociais neste domingo.

Equipes de emergência seguem trabalhando na região do armazém para controlar focos residuais de incêndio, além de identificar e neutralizar possíveis dispositivos explosivos no local. Vinte pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo que se prepara para realizar "ataques maciços' contra a infraestrutura energética da Ucrânia. A declaração ocorre após uma campanha de drones ucranianos contra uma varejista russa conhecida como a "Amazon da Rússia" e contra instalações do setor de petróleo e gás do país. Segundo Kiev, os ataques têm como alvo setores que financiam e sustentam a invasão russa da Ucrânia.

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O ministério russo classificou os ataques planejados como uma resposta aos "ataques contínuos de Kiev contra a infraestrutura civil e o setor de combustível e energia da Rússia".

Além do ataque ao armazém, outro ataque de drones russos atingiu Kiev na noite de sábado e deixou pelo menos três pessoas feridas Os alertas de ataque aéreo permaneceram ativos ao longo do domingo.

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