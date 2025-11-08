S�b, 08 de Novembro

Conflito

Ucrânia: ataques da Rússia atingem prédio residencial e infraestrutura de energia

A Rússia disparou um total de 458 drones e 45 mísseis, incluindo 32 mísseis balísticos

Bombardeio deixou mortos e feridos na Ucrânia Bombardeio deixou mortos e feridos na Ucrânia  - Foto: Stringer/AFP

Um drone da Rússia colidiu com um prédio residencial no leste da Ucrânia na manhã deste sábado (8) matando três pessoas e ferindo outras 12, segundo autoridades ucranianas.

O ataque em Dnipro, a quarta maior cidade da Ucrânia, fez parte de uma grande investida de mísseis e drones russos que visou a infraestrutura de energia e também matou um trabalhador de uma empresa de energia em Kharkiv, disse uma autoridade ucraniana.

A Rússia disparou um total de 458 drones e 45 mísseis, incluindo 32 mísseis balísticos. As forças ucranianas derrubaram e neutralizaram 406 drones e nove mísseis, segundo a força aérea, acrescentando que 25 locais foram atingidos.

As autoridades desligaram a energia em várias regiões devido aos ataques, disse a ministra de Energia da Ucrânia, Svitlana Grynchuk, em post no Facebook.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste sábado que os ataques atingiram locais militares e de energia que abastecem as forças ucranianas.

*Com informações da Associated Press.

