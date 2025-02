A- A+

ATAQUES Ucrânia: ataques de drones e mísseis russos deixam oito mortos O bombardeio ocorre enquanto as forças russas continuam sua campanha de meses para capturar os principais redutos de Donetsk, Pokrovsk e Chasiv Yar

Pelo menos oito pessoas morreram em ataques de drones e mísseis russos que atingiram cidades da Ucrânia entre ontem e hoje, disseram autoridades locais neste sábado, 1º. As tropas russas continuam avançando sobre o leste do país.

Um ataque de míssil russo em um bloco de apartamentos na cidade ucraniana de Poltava matou pelo menos sete pessoas e feriu outras 14 pessoas, incluindo três crianças, disse o Ministério do Interior da Ucrânia. Equipes de resgate permanecem no local.

O bombardeio ocorre enquanto as forças russas continuam sua campanha de meses para capturar os principais redutos de Donetsk, Pokrovsk e Chasiv Yar.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas tropas haviam assumido o controle de Krymske, um subúrbio ao norte da cidade de Toretsk, na linha de frente disputada, na região de Donetsk, na Ucrânia.

A metrópole de Odesa, no sul da Ucrânia, também foi atacada na sexta-feira à noite, com mísseis russos caindo no centro histórico da cidade, designado patrimônio mundial pela organização cultural da ONU UNESCO.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que Odesa está se recuperando dos ataques que atingiram prédios históricos. De acordo com ele, representantes diplomáticos noruegueses estavam na região.

Mais de dez mil civis ucranianos já morreram desde o início da guerra com a Rússia, de acordo com as Nações Unidas.

Ataques ucranianos também atingiram a Rússia, com defesas aéreas interceptando nove drones nas regiões de Bryansk, Belgorod e Saratov, disse o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado neste sábado.



