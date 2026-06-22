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Guerra Ucrânia atinge fábrica de componentes para mísseis russo em ataque com 5 mortos As forças armadas da Ucrânia disseram que a fábrica produz microchips e componentes eletrônicos para armas russas

Um ataque com mísseis ucranianos contra a cidade russa de Voronezh, na segunda-feira (22) matou cinco pessoas e feriu dezenas, disse o governador regional Alexander Gusev.

Gusev afirmou que um complexo industrial na margem esquerda do rio Voronezh sofreu os maiores danos, com um incêndio que foi posteriormente extinto. As forças armadas da Ucrânia disseram que a fábrica produz microchips e componentes eletrônicos para armas russas.

"Realizei uma reunião do comitê de resposta operacional em razão do ataque de hoje. Infelizmente, há feridos, incluindo pessoas em estado gravíssimo. Ao mesmo tempo, a área da empresa ainda está sendo inspecionada", disse Gusev no Telegram.

Os andares superiores de um dos edifícios de produção foram significativamente danificados. As fachadas dos prédios residenciais próximos também foram afetadas, completou o governador.

Já um ataque de drone russo na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, matou três membros da mesma família, incluindo um menino de 13 anos, informou a Associated Press.

As agressões ucranianas ocorrem após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmar no domingo (21) que novos drones produzidos pelo país serão capazes de atingir uma distância cada vez maior dentro de território da Rússia, passando de 3 mil quilômetros.



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