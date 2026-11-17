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Conflito Ucrânia atinge ponte que liga Rússia à Crimeia em ataque com mísseis Duas pessoas morreram na Crimeia em um ataque com drone, segundo autoridades locais

Um trecho da ponte que liga a Rússia à Crimeia foi destruído em um bombardeio ucraniano com mísseis e drones, uma operação simbólica, antes de uma reunião entre os presidentes russo, americano e chinês.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogiou a "operação sem precedentes" efetuada como "resposta aos ataques russos" contra as infraestruturas de seu país desde o início da invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um trecho da ponte destruído. Segundo Zelensky, drones e mísseis impactaram a infraestrutura para os veículos e a via ferroviária da ponte da Crimeia, região anexada por Moscou em 2014.

"Um dos arcos metálicos e o trecho da estrada que ele sustentava ficaram completamente destruídos. A parte ferroviária sofreu danos", afirmou o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), que participou da operação.

Um funcionário de alto escalão do governo ucraniano declarou à AFP que o ataque contra a ponte não está diretamente relacionado com a reunião de cúpula sem precedentes entre os presidentes russo Vladimir Putin, americano Donald Trump e chinês Xi Jinping, prevista para quinta-feira.

'Operação longa'

"Foi uma operação longa, preparada durante mais de um mês", disse a fonte. A ponte, vital para a península e um forte símbolo político para Putin, passará por obras e ficará "ainda melhor do que antes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Durante a tarde, o Ministério dos Transportes russo informou que a circulação havia sido restabelecida em uma das duas vias e que os reparos continuavam na outra faixa.

Duas pessoas morreram na Crimeia em um ataque com drone, segundo autoridades locais. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 1.441 drones ucranianos nas últimas horas, o segundo maior número em apenas um dia desde o início do ano.

Caos no trânsito

Na noite desta segunda-feira, a Rússia bombardeou duas pontes importantes que cruzam o rio Dnieper em Kiev, que já haviam sido atingidas nas últimas semanas. "Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul da capital", informou no aplicativo Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

A circulação estava interrompida nas duas pontes, o que gerou caos no trânsito.

Os ataques noturnos causaram duas mortes em Kiev, outras duas em Zaporizhzhia (sul) e uma em Vinnytsia (sudoeste), segundo autoridades.

Os ataques russos à rede elétrica deixaram 700.000 residências sem luz em Dnipro (centro-leste), informou a operadora DTEK.

Comparação com Yalta

A onda de ataques acontece apesar dos esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa. O diálogo esbarra em divergências entre Moscou e Kiev.

A Rússia quer um acordo amplo para reescrever "a arquitetura de segurança da Europa". Há vários anos, Moscou pede restrições à presença da Otan no leste e centro da Europa, além de limitações ao posicionamento de tropas e equipamentos estrangeiros na Ucrânia.

Kiev e a Europa exigem um cessar-fogo na guerra como etapa prévia para qualquer discussão sobre o tema.

No campo diplomático, os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff participaram de reuniões com representantes da Ucrânia e, "pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada" pelos mesmos "que a representarão nas negociações com os russos", destacou Zelensky.

O presidente Putin chegou na madrugada desta quarta-feira (18) a Shenzhen, no sudeste da China, para se reunir com seus homólogos americano e chinês, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

O encontro trilateral provoca temor na Europa e na Ucrânia de que a Rússia busque impor uma espécie de "nova reunião de cúpula de Yalta", em referência à conferência de 1945 durante a qual os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido dividiram o continente europeu em zonas de influência, estabelecendo as bases da Guerra Fria.

O Kremlin rejeitou todas as comparações com Yalta, "que não têm nada a ver com a realidade", segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Outra demonstração das divergências foram as declarações do subsecretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, que criticou em reunião na sede da Otan os bombardeios ucranianos que penetram profundamente no território russo e avaliou que eles poderiam provocar uma escalada.

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