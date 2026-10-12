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Mundo Ucrânia avança em seu processo de adesão à União Europeia legisladores ucranianos aprovaram uma lei que protege os direitos das minorias nacionais, eliminando um importante obstáculo na candidatura de Kiev à adesão

A União Europeia abrirá, na terça-feira (13), novos capítulos de negociação com a Ucrânia, um passo essencial na longa caminhada de Kiev para aderir ao bloco.

Nesta segunda-feira (12), os legisladores ucranianos aprovaram uma lei que protege os direitos das minorias nacionais, eliminando um importante obstáculo na candidatura de Kiev à adesão.

A situação da minoria de língua húngara no oeste da Ucrânia havia sido, durante muito tempo, motivo de tensão com Budapeste, e a Hungria vinha bloqueando a candidatura da Ucrânia para ingressar na UE, apresentada oficialmente poucos dias depois da invasão em larga escala da Rússia, em fevereiro de 2022.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou, nesta segunda-feira, a decisão dos Estados-membros da UE de abrir dois novos grupos de negociação com a Ucrânia e a Moldávia.

"Esperamos abrir todos os grupos restantes o mais rápido possível", afirmou, antes de acrescentar: "O futuro deles está na UE. Vamos manter o impulso!".

Os países candidatos a membros terão de realizar reformas profundas em seus territórios para cumprir as normas da UE, que abrangem da política ambiental à agricultura.

Para entrar no bloco, cada país candidato precisa concluir 35 capítulos de negociação e, além disso, obter a aprovação unânime dos 27 Estados-membros. A ratificação por cada Estado-membro pode ser feita por meio de aprovação parlamentar ou referendo.

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