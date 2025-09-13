Ucrânia bombardeia importante refinaria de petróleo na Rússia, afirma Moscou

Um drone ucraniano atingiu uma importante refinaria de petróleo na Rússia, neste sábado (13), provocando um incêndio e causando danos leves, informou um dirigente regional russo.

"Hoje, a planta de Bashneft foi alvo de um ataque terrorista com um drone. Um incêndio foi iniciado e está sendo extinto neste momento", declarou no Telegram o governante da região russa de Bashkortostan, no centro do país, Radiy Jabirov.