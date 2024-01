Ucrânia bombardeou depósito de petróleo na Rússia, diz fonte de segurança de Kiev

A- A+

A Ucrânia bombardeou um depósito de petróleo no norte da Rússia, disse uma fonte dos serviços de segurança ucranianos à AFP nesta quinta-feira (18).

Segundo a fonte, os serviços de Inteligência militar ucranianos estão por trás da operação, que ocorrem na região de São Petersburgo, no noroeste do país, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.

Os bombardeios atingiram seus objetivos, disse a fonte, que confirmaram informações divulgadas na imprensa ucraniana.

Nos últimos meses, a ex-república soviética multiplicou seus ataques na Rússia, geralmente em regiões fronteiriças como a de Belgorod.

Mas Kiev também reivindicou algumas ações de sabotagem em territórios mais distantes, como no Extremo Oriente Russo.

O Ministério Russo da Defesa afirmou pouco antes que o país “interceptou” um drone na região de São Petersburgo, que não costuma sofrer tipo de ataque.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, indicou, por sua vez, que outros artistas foram derrubados na cidade de Podolsk, no sul da capital.

“Segundo dados preliminares, [não houve] danos nem vítimas nos locais onde os escombros caíram”, assegurou.

A região de Moscou é habitualmente alvo de ataques com drones desde o primeiro semestre de 2023. Os artesãos são, em geral, derrubados e não costumam deixar vítimas.

Em Belgorod, o governador Viacheslav Gladkov declarou que “dez mísseis” foram derrubados. O ataque feriu uma mulher, revelou.

A cidade, capital da região homônima, foi alvo de um bombardeio que deixou 25 mortos e 100 feridos em 30 de dezembro. Foi o ataque mais mortal em solo russo desde o início da invasão iniciada por Moscou em 24 de fevereiro de 2022.

Veja também

SÃO PAULO Helicóptero que caiu em Paraibuna bateu em vegetação antes da queda