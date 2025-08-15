Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

O anúncio ocorreu pouco antes da cúpula entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu contraparte americano, Donald Trump

Reportar Erro
O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk.O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk. - Foto: Handout / Telegram / @vvgladkov / AFP

A Ucrânia recuperou seis localidades de uma área estratégica do leste que as forças russas haviam tomado nos últimos dias, anunciou um corpo do Exército ucraniano nesta sexta-feira (15), antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.

O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk, epicentro dos combates, e que recuperaram seis localidades.

Leia também

• Trump diz que "não ficará feliz" se cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia não sair hoje

• Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia poucas horas antes de reunião Putin-Trump

O anúncio ocorreu pouco antes da cúpula entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu contraparte americano, Donald Trump, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, não foi convidado.

Esta será a primeira vez que Putin visita o ocidente desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que deixou milhares de mortos e na qual a Rússia continua ganhando terreno.

Atualmente, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter