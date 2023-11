A- A+

Ucrânia Ucrânia demite chefe e vice de segurança cibernética por suspeitas de corrupção Yury Shchygol, foi demitido juntamente com seu vice, Victor Zhora, nesta segunda-feira (20)

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta segunda-feira (20), que demitiram o diretor e o vice-diretor de um departamento governamental encarregado da defesa cibernética, depois de terem sido investigados por corrupção.

Yury Shchygol, que dirigiu o serviço de Estado de comunicações especiais há três anos, foi demitido juntamente com seu vice, Victor Zhora, nesta segunda-feira, de acordo com o funcionário do gabinete Taras Melnychuk.

As autoridades anticorrupção disseram mais tarde que estavam investigando o desvio de fundos públicos no valor de mais de 1,7 milhão de dólares (8,2 milhões de reais) durante o mandato de Shchygol.

De 2020 a 2022, “o proprietário de um grupo de empresas, em conivência com a liderança do serviço estatal de comunicações especiais da Ucrânia, desenvolveu um plano para desviar fundos orçamentários atribuídos à compra de hardware e software”, afirmou o escritório antifraude de Kiev .

O grupo de empresas, cujo nome não foi revelado, disse que roubou programas de um fabricante estrangeiro por 62 milhões de hryvnia (1,7 milhão de dólares) a mais do que seu valor real e embolsou a diferença, detalharam as autoridades antifraude. Seis pessoas atualmente estão na lista de suspeitos.

Dezenas de funcionários foram demitidos desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma tentativa do presidente Volodimir Zelensky de tranquilizar seus aliados ocidentais que ele prestam ajuda.

O combate à corrupção também é uma das reivindicações dos países membros da União Europeia para que Kiev possa entrar no bloco.

