Ucrânia denuncia bombardeios russos em larga escala contra rede de energia

A- A+

Um ministro do governo ucraniano afirmou nesta sexta-feira (7) que as infraestruturas de energia e gás do país estavam "sob bombardeios em larga escala com mísseis e drones" da Rússia.

"A infraestrutura de energia e gás em várias regiões da Ucrânia está novamente sob bombardeios em larga escala com mísseis e drones", destacou o ministro de Energia, German Galushchenko, em uma mensagem no Facebook.



"A Rússia tenta prejudicar os ucranianos bombardeando as instalações de produção de energia e gás, sem abandonar seu objetivo de nos privar de energia elétrica e calefação, causando grande dano aos cidadãos comuns", acrescentou.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, o prefeito Igor Terekhov informou no Telegram que quatro pessoas ficaram feridas após um ataque contra "uma infraestrutura civil".

Veja também