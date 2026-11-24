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guerra Ucrânia denuncia bombardeios russos em Zaporizhzhia Vários edifícios sofreram danos e uma casa foi completamente destruída durante os bombardeios noturnos

Duas pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em bombardeios russos contra a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, informaram nesta terça-feira (24) os serviços de emergência locais.

Situada a algumas dezenas de quilômetros da linha de frente, a cidade, capital da região homônima, é alvo frequente de ataques das forças russas desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

Vários edifícios sofreram danos e uma casa foi completamente destruída durante os bombardeios noturnos, destacaram os serviços de emergência.

"Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram e 41 ficaram feridas, entre elas um bebê e três menores de idade de 4, 6 e 16 anos", informaram os serviços de emergência ucranianos.

Os dois corpos foram encontrados entre os escombros de um edifício de nove andares. Nove pessoas foram resgatadas.

O coordenador do Conselho de Defesa de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, afirmou que as forças russas lançaram 687 ataques nas últimas 24 horas contra a região parcialmente ocupada por Moscou.

Depois de quase cinco anos de guerra, as partes intensificaram os ataques nos últimos meses, apesar da retomada das negociações, mediadas pelos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças de defesa aérea derrubaram quase 700 drones lançados pela Ucrânia contra vários pontos do país nas últimas horas.

Mais da metade dos aparelhos seguia para "a região de Moscou", declarou o prefeito da capital, Sergei Sobyanin.

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