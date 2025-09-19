Sex, 19 de Setembro

guerra

Ucrânia denuncia "escalada" de Moscou após incursão aérea na Estônia

Incursão de três aviões de combate russos no espaço aéreo estoniano

A Força Aérea Sueca mostra um caça russo MIG-31 voando sobre o Mar Báltico após violar o espaço aéreo da Estônia.A Força Aérea Sueca mostra um caça russo MIG-31 voando sobre o Mar Báltico após violar o espaço aéreo da Estônia. - Foto: Forsvarsmakten / AFP

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, denunciou nesta sexta-feira (19) o que chamou de "outra escalada russa" depois que três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estônia.

"A incursão de três aviões de combate russos no espaço aéreo estoniano hoje é outra escalada russa e uma ameaça direta para a segurança transatlântica", disse Sibiga nas redes sociais.

"Enquanto não houver uma resposta realmente forte, Moscou apenas se tornará mais arrogante e agressivo", acrescentou.

