Ucrânia denuncia "escalada" de Moscou após incursão aérea na Estônia
Incursão de três aviões de combate russos no espaço aéreo estoniano
A Força Aérea Sueca mostra um caça russo MIG-31 voando sobre o Mar Báltico após violar o espaço aéreo da Estônia. - Foto: Forsvarsmakten / AFP
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, denunciou nesta sexta-feira (19) o que chamou de "outra escalada russa" depois que três caças russos MiG-31 violaram o espaço aéreo da Estônia.
"A incursão de três aviões de combate russos no espaço aéreo estoniano hoje é outra escalada russa e uma ameaça direta para a segurança transatlântica", disse Sibiga nas redes sociais.
"Enquanto não houver uma resposta realmente forte, Moscou apenas se tornará mais arrogante e agressivo", acrescentou.