Ucrânia denuncia interrupções em sua rede elétrica após bombardeios russos

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 320 drones, dos quais 283 foram derrubados, e disparou 37 mísseis, dos quais cinco foram destruídos

mum militar ucraniano entre os escombros no pátio de prédios residenciais destruídos na cidade de Kostyantynivka, na linha de frente, na região de Donetsk, em meio à invasão russa da Ucrânia. mum militar ucraniano entre os escombros no pátio de prédios residenciais destruídos na cidade de Kostyantynivka, na linha de frente, na região de Donetsk, em meio à invasão russa da Ucrânia.  - Foto: Oleg Petrasiuk / 24ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas / AFP

A operadora de rede elétrica ucraniana, Ukrenergo, lamentou nesta quinta-feira (16) os problemas de fornecimento em todas as regiões da Ucrânia devido aos danos à infraestrutura causados pelos bombardeios russos.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou os ataques com drones e mísseis contra a infraestrutura de eletricidade e gás nas últimas semanas, em um momento de aumento do consumo devido à chegada do frio.

"Programas de limitação do consumo de eletricidade para clientes industriais foram implementados em todas as regiões da Ucrânia", explicou a Ukrenergo.

Além disso, em várias regiões, incluindo Chernihiv, no norte, pessoas também foram afetadas por "cortes de energia emergenciais", necessários devido aos danos causados pelos bombardeios, afirmou a operadora.

A empresa de gás Naftogaz informou que mais da metade de sua capacidade de produção foi destruída, e o diretor da empresa, Sergei Koretsky, observou o fechamento forçado de "várias instalações essenciais".

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 320 drones, dos quais 283 foram derrubados, e disparou 37 mísseis, dos quais cinco foram destruídos, durante a madrugada de quarta para quinta-feira.

Na noite desta quarta-feira, a Ukrenergo anunciou que foi forçada a cortar o fornecimento de energia em toda a Ucrânia, exceto na região leste de Donetsk, onde os combates estão concentrados.

