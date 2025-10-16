Ucrânia denuncia interrupções em sua rede elétrica após bombardeios russos

A- A+

A operadora de rede elétrica ucraniana, Ukrenergo, lamentou nesta quinta-feira (16) os problemas de fornecimento em todas as regiões da Ucrânia devido aos danos à infraestrutura causados pelos bombardeios russos.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou os ataques com drones e mísseis contra a infraestrutura de eletricidade e gás nas últimas semanas, em um momento de aumento do consumo devido à chegada do frio.

"Programas de limitação do consumo de eletricidade para clientes industriais foram implementados em todas as regiões da Ucrânia", explicou a Ukrenergo.

Além disso, em várias regiões, incluindo Chernihiv, no norte, pessoas também foram afetadas por "cortes de energia emergenciais", necessários devido aos danos causados pelos bombardeios, afirmou a operadora.

A empresa de gás Naftogaz informou que mais da metade de sua capacidade de produção foi destruída, e o diretor da empresa, Sergei Koretsky, observou o fechamento forçado de "várias instalações essenciais".

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 320 drones, dos quais 283 foram derrubados, e disparou 37 mísseis, dos quais cinco foram destruídos, durante a madrugada de quarta para quinta-feira.

Na noite desta quarta-feira, a Ukrenergo anunciou que foi forçada a cortar o fornecimento de energia em toda a Ucrânia, exceto na região leste de Donetsk, onde os combates estão concentrados.

