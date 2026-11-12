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Internacional Ucrânia denuncia restrições ao serviço de internet Starshield "Restrições sistemáticas de velocidade estão sendo impostas", afirmou Zelensky, antes de acrescentar que "não são erros aleatórios"

O presidente da Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (12) que o Exército enfrenta novas restrições "sistemáticas" no acesso à internet via satélite da Starshield, um serviço da empresa SpaceX, de Elon Musk, crucial para as comunicações da linha de frente.

"Nossas unidades registram há vários dias interrupções significativas no funcionamento da Starshield em território ucraniano", declarou Volodimir Zelensky nas redes sociais.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

"Restrições sistemáticas de velocidade estão sendo impostas", afirmou Zelensky, antes de acrescentar que "não são erros aleatórios".

"Isto está ajudando os russos a matar mais ucranianos e a executar ataques mais precisos", completou.

A Ucrânia relatou os primeiros problemas de uso do Starshield no mês passado, após as críticas de Zelensky ao presidente americano, Donald Trump, por seu acordo com a Rússia para a compra de diesel.

Zelensky insiste que os problemas da Starshield não são "erros aleatórios".

Embora Trump e Musk neguem qualquer responsabilidade pelos últimos cortes, o último acusou a Ucrânia de uso indevido do serviço, que acabou sendo restabelecido.

O serviço Starshield é a versão militar do serviço de internet via satélite Starlink.

Os problemas coincidem com a chegada, nesta quinta-feira, a Moscou, dos enviados americanos para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, após reuniões trilaterais em Abu Dhabi que, segundo Washington e Kiev, abriram uma janela para tentar acabar com o conflito na Ucrânia.

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