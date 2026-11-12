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Internacional

Ucrânia denuncia restrições ao serviço de internet Starshield

"Restrições sistemáticas de velocidade estão sendo impostas", afirmou Zelensky, antes de acrescentar que "não são erros aleatórios"

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denuncia restrições ao serviço de internet StarshieldO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denuncia restrições ao serviço de internet Starshield - Foto: Tetiana Dzhafarova/AFP

O presidente da Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (12) que o Exército enfrenta novas restrições "sistemáticas" no acesso à internet via satélite da Starshield, um serviço da empresa SpaceX, de Elon Musk, crucial para as comunicações da linha de frente.

"Nossas unidades registram há vários dias interrupções significativas no funcionamento da Starshield em território ucraniano", declarou Volodimir Zelensky nas redes sociais.

 

"Restrições sistemáticas de velocidade estão sendo impostas", afirmou Zelensky, antes de acrescentar que "não são erros aleatórios".

"Isto está ajudando os russos a matar mais ucranianos e a executar ataques mais precisos", completou.

A Ucrânia relatou os primeiros problemas de uso do Starshield no mês passado, após as críticas de Zelensky ao presidente americano, Donald Trump, por seu acordo com a Rússia para a compra de diesel.

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Zelensky insiste que os problemas da Starshield não são "erros aleatórios".

Embora Trump e Musk neguem qualquer responsabilidade pelos últimos cortes, o último acusou a Ucrânia de uso indevido do serviço, que acabou sendo restabelecido.

O serviço Starshield é a versão militar do serviço de internet via satélite Starlink.

Os problemas coincidem com a chegada, nesta quinta-feira, a Moscou, dos enviados americanos para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, após reuniões trilaterais em Abu Dhabi que, segundo Washington e Kiev, abriram uma janela para tentar acabar com o conflito na Ucrânia.

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