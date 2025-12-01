Seg, 01 de Dezembro

Conflito

Ucrânia destaca 'avanços' após diálogo com EUA, mas 'ajustes' ainda são necessários

Declaração foi feita pelo negociador de Kiev, Rustem Umerov, através do Facebook

Bandeiras da Ucrânia e dos EUA Bandeiras da Ucrânia e dos EUA  - Foto: Sergei Gapon / AFP

As conversas sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia, realizadas na Flórida desde domingo com a parte ucraniana, resultaram em "avanços significativos", mas alguns temas requerem "ajustes", declarou o negociador de Kiev, Rustem Umerov.

"Durante dois dias muito produtivos nos Estados Unidos, (...) alcançamos avanços significativos, embora alguns pontos ainda necessitem de ajustes adicionais", afirmou no Facebook, acrescentando que havia concordado com a parte americana em manter um contato "constante".

