Conflito
Ucrânia destaca 'avanços' após diálogo com EUA, mas 'ajustes' ainda são necessários
Declaração foi feita pelo negociador de Kiev, Rustem Umerov, através do Facebook
As conversas sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia, realizadas na Flórida desde domingo com a parte ucraniana, resultaram em "avanços significativos", mas alguns temas requerem "ajustes", declarou o negociador de Kiev, Rustem Umerov.
Leia também
• Zelensky se reúne com Macron em Paris para abordar negociações sobre Ucrânia
• UE: reunião com ministros da Defesa vai debater formas de fornecer mais suporte à Ucrânia
• O plano de Donald Trump para o fim da guerra na Ucrânia pode dar certo? Entenda
"Durante dois dias muito produtivos nos Estados Unidos, (...) alcançamos avanços significativos, embora alguns pontos ainda necessitem de ajustes adicionais", afirmou no Facebook, acrescentando que havia concordado com a parte americana em manter um contato "constante".