Ucrânia diz que atacou refinaria de petróleo russa perto de Moscou
A Ucrânia lança ataques com mísseis e drones dentro da Rússia desde a invasão de seu território por Moscou em fevereiro de 2022
A Ucrânia afirmou neste sábado (15) que atacou uma refinaria de petróleo russa em uma região próxima a Moscou, um dia após os bombardeios mortais russos contra sua capital, Kiev.
O Exército ucraniano escreveu nas redes sociais que atacou uma refinaria no oblast (região administrativa) de Ryazan, perto de Moscou, como "parte dos esforços para reduzir a capacidade do inimigo de lançar ataques com mísseis e bombas".
A Ucrânia costuma lançar ataques com mísseis e drones dentro da Rússia desde a invasão de seu território por Moscou em fevereiro de 2022.
O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que as defesas aéreas russas derrubaram 25 drones ucranianos sobre a região durante a noite.
O ataque, que não deixou vítimas, ocorreu um dia após sete pessoas morrerem em bombardeios russos em Kiev.
"Uma idosa que ficou ferida durante o bombardeio de 14 de novembro faleceu esta manhã no hospital", escreveu Tymur Tkachenko, da administração municipal de Kiev, nas redes sociais.
Entre as demais vítimas estavam um casal de septuagenários e uma pessoa de 62 anos.
Por outro lado, funcionários do sul da Ucrânia afirmaram que quatro pessoas morreram em ataques russos neste sábado.
A promotoria do oblast de Kherson indicou que "se sabe que três civis morreram" na localidade de Myklitskyi e na cidade de Kherson.
Por sua vez, o governador da região administrativa de Zaporizhzhia, Ivan Federov, também reportou uma morte provocada por um ataque russo.