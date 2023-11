Ucrânia diz que bombardeios russos mataram cinco pessoas nas últimas 24 horas

A- A+

Pelo menos cinco pessoas morreram em bombardeios russos no sul e no leste da Ucrânia nas últimas 24 horas, informaram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira (23).

As vilas e cidades ucranianas próximas da linha de frente têm estado sob incessante fogo de artilharia desde que Moscou invadiu o país em fevereiro de 2022.

Três pessoas morreram em um ataque em Shornobaivka, na região sul de Kherson, nesta quinta-feira, de acordo com Andri Yermak, chefe de gabinete do presidente Volodimir Zelensky.

Yermak postou fotos nas redes sociais de um prédio destruído e de uma poça de sangue no chão, no que ele alegou serem sequelas do ataque.

O ministro do Interior, Igor Klimenko, destacou que outras cinco pessoas ficaram feridas e que 60 prédios foram destruídos.

Mais duas pessoas morreram em bombardeios contra áreas controladas pela Ucrânia na região oriental de Donetsk nas últimas 24 horas, disse o governador Igor Moroz nesta quinta-feira.

